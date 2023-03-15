Мир 15 марта 2023, 03:43 Японских рыбаков разгневала антироссийская политика властей Hokkaido Shimbun: японские рыбаки разгневались на власти из-за антироссийской политики РИА «Новости»

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Японские рыбаки столкнулись с серьезными проблемами из-за антироссийской политики властей и ответной реакции Москвы. Простым предпринимателям предстоит трудная весна, заявили в репортаже, опубликованном Hokkaido Shimbun.

Японские суда фактически остановили промысел в акватории у Курильских островов из-за задержки в переговорах по квотам и условиям рыболовства. Это отразилось на спаде экономической активности в рыбопромысловом регионе Японии Немуро. В этом году рыбопромышленному бизнесу региона трудно рассчитывать на «гладкую работу», отметил автор статьи.

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Несмотря на обещание правительства помочь рыбакам, владельцы судов в Немуро разгневались на власти.

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«От вашей политики всегда страдают простые рыбаки. Сегодня у многих людей нет другого выбора, кроме как уйти из рыболовного бизнеса», — пожаловался один из предпринимателей.

Японцы отмечают, что власти даже не знают, когда возобновится действие рыболовного соглашения с Россией. Им остается только ждать полного прекращения действия документа и не надеяться на власти, отметило издание.

Ранее Япония объявила о введении новых санкций против России. Под ограничения попали 73 организации и 48 человек.