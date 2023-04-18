Мир 18 апреля 2023, 10:36 Японские журналисты загнали Блинкена в угол вопросами о Хиросиме и Нагасаки Госсекретарь Блинкен не признал вину США в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки РИА «Новости»

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Журналисты в Японии не смогли получить от США признаний и извинений за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел G7 лишь сказал, что удары привели к беспрецедентным разрушениям. Об этом сообщило РИА «Новости».

Руководитель Госдепа выступил в поселке Каруидзаве, где прошло мероприятие «Большой семерки». Он сказал, что нераспространение ядерного оружия обсудят на встрече лидеров в Хиросиме. Этот город наравне с Нагасаки, по словам Энтони Блинкена, стал «мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания», которые настигли Японию после атомных бомбардировок 1945 года.

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На это журналисты напомнили, что устроить визит лидеров стран «Большой семерки» призывали жители пострадавших районов, и спросили, не хочет ли он сказать от имени США что-то еще. Однако Энтони Блинкен ни разу не упомянул, что атомные бомбардировки устроили американские военные, и не принес извинений.

США взяли Японию под контроль, заявил на заседании Валдайского дискуссионного клуба президент России Владимир Путин. По его словам, кто именно нанес удары, не указали даже в японских учебниках.