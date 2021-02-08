Японские журналисты назвали курс Путина «ударом» по планам Токио

«Курс Путина <…> нанес мощный удар по территориальным переговорам», — написали журналисты.

Речь идет о размещении в октябре прошлого года на российских островах новейших танков Т-72Б3 и появлении на Итурупе зенитно-ракетных комплексов С-300В4. Журналисты считают, что твердая позиция российских политиков вместе с уступчивостью японских властей привела к тому, что в результате у Токио не осталось шансов на «уступки» Москвы по этому вопросу.

Уже долгое время Токио претендует на Южные Курилы, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Однако Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского союза по итогам войны, поэтому российский суверенитет над ними неоспорим. В 1956 году страны пописали декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии двух островов — Хабомаи и Шикотана. Но ситуация пока никак не изменилась.

К тому же Россия много раз подчеркивала, что Япония должна уже признать итоги Второй мировой войны.

Накануне японский премьер-министр Есихидэ Суга заявил, что нерешенная проблема с Южными Курилами и отсутствие мирного договора с Москвой вызывают глубокое сожаление.