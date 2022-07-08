Японские власти сообщили о тяжелом состоянии раненого Абэ

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ находится в тяжелом состоянии после того, как на него было совершено покушение. Об этом сообщил действующий премьер-министр страны Фумио Кисида, написал ТАСС.

«Бывший премьер-министр [Синдзо] Абэ находится в тяжелом состоянии. Мы молимся за его жизнь», — сказал он.

Кисида добавил, что пока никаких решений о судьбе парламентских выборов на фоне покушения на Абэ не принято. Они запланированы на 10 июля.

Ранее представители Министерства по административным делам и коммуникациям Японии заявили агентству, что сроки проведения выборов не менялись в связи с покушением на бывшего премьера страны.

Абэ 8 июля выступал в городе Нара, когда мужчина подошел к нему со спины и выстрелили два раза. Свидетели произошедшего сразу начали оказывать политику первую помощь. Экс-премьера на вертолете доставили в больницу. Во время транспортировки врачи зафиксировали у него остановку сердца.

Нападавшего сразу же задержали, им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами. Раньше он служил в морских силах самообороны Японии.