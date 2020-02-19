Японские власти сняли карантин с Diamond Princess

Карантин на круизном лайнере Diamond Princess, который стоял в японском порту Йокогама, закончился. Ожидается, что на берег сегодня сойдут около 500 человек, в том числе двое россиян.

Первой с лайнера сошла пожилая женщина, сообщило РИА «Новости». Туристов, у которых не выявили коронавирус, развезут на автобусах. Среди них больше всего пожилых пассажиров.

В посольстве РФ в Японии уточнили, что среди тех, кого выпустили с Diamond Princess, два россиянина из 24.

Круизный лайнер с 3,7 тысячи пассажиров и членами экипажа поставили на двухнедельный карантин с 5 февраля. Более 540 человек на борту заразились коронавирусом, в том числе россиянин. Его супругу тоже госпитализировали из-за высокого риска заражения.

Власти Китая в конце декабря 2019 года заявили о вспышке пневмонии неизвестного типа. Она начала распространяться в городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй. Позже выяснилось, что заболевание вызывает новый коронавирус. Ему дали официальное название — COVID-19.

К 19 февраля заболевание выявили более чем у 74 тысячи человек. Скончались 2004 пациента.