Японские власти решили продать около 7,5 млн баррелей нефти ради стабилизации цен

В Японии руководство страны приняло решение продать порядка семи с половиной миллионов баррелей нефти для стабилизации цен на энергоносители. Об этом написал RT.

«Принято решение продать 7,5 млн баррелей нефти», — сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

Американский президент Джо Байден распорядился ранее высвободить из стратегического резерва страны 30 миллионов баррелей нефти в связи с ситуацией на Украине.