Японские власти констатировали демографический кризис

Министерство здравоохранения Японии сообщило о рекордно низкой рождаемости, об этом написала ОСН.

Рождаемость за 2020 год оказалась самой низкой за все время ведения статистики — то есть, с 1899 года. За год в стране родились 840,8 тысяч человек. Это привело к сокращению численности населения на 531,8 тысяч человек.

Также статистика показала сокращение числа заключенных браков на 12,3%. Вместе с ним сократился такой показатель как среднее количество детей на одну женщину: на данный момент в Японии он один из самых низких в мире.