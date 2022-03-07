Японские власти испугались закрывать небо для России

Японские власти испугались возможных последствий в случае закрытия неба для российских самолетов. Источник в правительстве Японии сообщил телеканалу NHK, что это может привести к сбоям поставок товаров, написала газета «Известия».

Япония пока не рискует закрывать небо для России, поскольку географическое положение Страны восходящего солнца отличается от США и стран ЕС. Японское руководство опасается, что в случае запрета на полеты подпадет под ответные меры РФ, а это может отразиться на поставках товаров.

Премьер Японии Фумио Кисида на прошлой неделе заявил о намерении властей страны рассмотреть вопрос о закрытии неба для России. При этом авиакомпания Japan Airlines уже третью неделю не выполняет регулярный рейс Токио — Москва, который проводился по четвергам, а также обратный рейс по пятницам.

МИД Японии ранее присвоил России третий уровень опасности из четырех возможных. Таким образом, японцам рекомендовали воздержаться от поездок в РФ. Перед этим наивысший уровень опасности присвоили российским районам, граничащим с Украиной, с рекомендацией покинуть их.