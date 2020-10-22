Японские ученые попробуют вылечить рак с помощью iPS-клеток

Японцы начали клинические испытания лечения рака с помощью индуцированных стволовых клеток — iPS-клеток. Исследованием занимаются ученые из Университета Тибы и Института естественных наук (Рикэн).

В эксперименте примут участие десять человек, исследование продлится два года. За это время пациентами пересадят iPS-клетки для борьбы с онкологией. Первому больному уже провели операцию на прошлой неделе, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, передает агентство Kyodo.

iPS-клетки при помощи химического воздействия способны становиться клетками любого типа, что в теории может стать возможностью для выращивания тканей организма. В 2012 году японский ученый Синъя Яманака получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за исследование стволовых клеток. С тех пор в стране повысился интерес к это теме, в то числе, со стороны правительства.

Однако у теории есть и критики. Некоторые специалисты считают, что пересадка iPS-клеток можнт спровоцировать появление злокачественных опухолей.

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