Японские студенты заменили себя роботами на выпускном. Виноват коронавирус

В японском университете Business Breakthrough University прошел выпускной, который не смогли посетить несколько студентов из-за короновируса. Вместо себя они отправили туда роботов с прикрепленными на место лиц планшетами.

Благодаря роботам, четверо студентов, которые находились на карантине из-за коронавируса, смогли поучаствовать в церемонии. Остальные выпускники присоединились к ним через трансляцию в Zoom. Об этом сообщило издание LADbible.

Роботами Newme управляли сами студенты, а на планшетах в режиме реального времени транслировались их лица. Механические аналоги выпускников одели в мантии и шапочки, после чего они получили дипломы из рук ректора университета.

Такое решение предложил декан кафедры глобального управления бизнесом, профессор Шуго Янака.

Соблюдая меры про предотвращению коронавируса, с помощью аватаров мы смогли провести душевный выпускной Шуго Янака.

Он выразил надежду, что его идея поможет и другим учебным заведениям, которые не могут провести традиционные выпускные из-за пандемии коронавируса.