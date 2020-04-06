Японские студенты заменили себя роботами на выпускном. Виноват коронавирус
Благодаря роботам, четверо студентов, которые находились на карантине из-за коронавируса, смогли поучаствовать в церемонии. Остальные выпускники присоединились к ним через трансляцию в Zoom. Об этом сообщило издание LADbible.
Роботами Newme управляли сами студенты, а на планшетах в режиме реального времени транслировались их лица. Механические аналоги выпускников одели в мантии и шапочки, после чего они получили дипломы из рук ректора университета.
Такое решение предложил декан кафедры глобального управления бизнесом, профессор Шуго Янака.
Соблюдая меры про предотвращению коронавируса, с помощью аватаров мы смогли провести душевный выпускнойШуго Янака.
Он выразил надежду, что его идея поможет и другим учебным заведениям, которые не могут провести традиционные выпускные из-за пандемии коронавируса.