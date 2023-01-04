Мир 04 января 2023, 20:52 Японские СМИ сообщили о возможной казни экс-главы МИД КНДР Yomiuri: экс-главу МИД КНДР и ряд других дипломатов могли казнить в 2022 году РИА «Новости»

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Бывшего министра иностранных дел КНДР Ли Ен Хо и еще нескольких других чиновников северокорейского МИД, предположительно, казнили в 2022 году. Об этом сообщила японская газета Yomiuri.

По данным источников издания, казни якобы произвели «в период с лета по осень». Причину применения высшей меры наказания к дипломатам не озвучили.

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Некоторые представители северокорейского МИД якобы работали в посольстве Северной Кореи в Великобритании. Возможно, что их казнили из-за связанных с посольством проблем.

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В 2016 году заместитель посла КНДР в Великобритании Тхэ Ен Хо вместе с семьей получил убежище в Южной Корее. Северокорейские власти обвинили дипломата в финансовых хищениях, совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и шпионаже.

В Министерстве объединения Южной Кореи сообщили агентству Yonhap, что проверяют сообщения японской газеты.

Власти Южной Кореи решили помиловать экс-президента Пак Кын Хе, осужденную за коррупцию. Ее приговорили к 24 годам тюремного заключения.