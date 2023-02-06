Мир 06 февраля 2023, 09:52 Японские СМИ предсказали трудности для Европы из-за отказа от российского газа Nihon Keizai: ЕС будет трудно пополнить запасы газа в 2023 году без российских поставок РИА «Новости»

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Европа окажется в сложном положении из-за невозможности пополнять запасы газа без участия России. Такой прогноз сделал журналист Кэн Кояма в статье для японского издания Nihon Keizai.

Он напомнил, что в прошлом году серьезно выросли цены на энергоносители, при этом их поставки были нестабильны. Ситуация окажется непредсказуемой и в 2023-м. По его словам, в какой-то момент европейские цены на газ поднялись практически до 600 долларов за баррель «в пересчете на нефть», но потом упали до уровня приблизительно в 20% от своего пика.

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«Вместе с тем в будущем запасы будут истощаться и без российского газа будет трудно пополнить их на следующую зиму», — отметил Кояма.

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Он предположил, что если такой сценарий произойдет, то между странами-потребителями начнется конкуренция за дополнительные поставки сжиженного природного газа. Журналист допустил, что цены на СПГ могут вырасти, за собой они потянут и нефтяные котировки. Накануне, 5 февраля, потолок цен на поставки российских нефтепродуктов G7 и Евросоюза вступил в силу.