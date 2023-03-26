Мир 26 марта 2023, 10:15 Японские СМИ предположили, зачем Россия решила разместить ядерное оружие в Белоруссии NHK: РФ разместит ядерное оружие в Белоруссии из-за военной поддержки Украины Западом Пресс-служба Минобороны

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Россия решила разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии в ответ на усиление военной помощи западных стран Украине. Таким мнением поделился японский канал NHK.

«Цель, судя по всему, — сдержать западные страны, которые усиливают военную поддержку Украины», — прокомментировали на телевидении.

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Похожую версию высказала японская газета Yomiuri — по мнению ее авторов, решение российского президента Владимира Путина призвано сдержать поставки вооружения США и Европы на Украину. В издании также считают, что Россия якобы обеспокоена украинскими планами предпринять контрнаступление с использованием новейшего зарубежного вооружения.

Деловая газета Nikkei и общенациональная газета Asahi согласились с тем, что Россия решила сдержать поставки западного оружия в ВСУ.

При этом японские власти комментариев пока не давали.

О том, что Россия уже к 1 июля построит в Белоруссии специальное хранилище для тактического ядерного оружия, Владимир Путин объявил накануне.