Японские предприятия наладили выпуск «антикоронавирунсых» роботов

Пандемия коронавирусной инфекции изменила жизнь практически всех. Люди перешли на удаленную работу, многие встречи заменяются онлайн-общением. Японские разработчики тоже не остались в стороне и придумали специальных роботов, которые помогут предотвратить распространение заражений и помогают пережить пандемию.

Компания ZMP сделала беспилотный охранный-робот дезинфектор. Это компактное передвижное устройство с голосовым помощником, который может поддержать разговор. Основная задача робота опрыскивать помещения дезинфицирующим спреем.

Специальные датчики позволяют ему не пускать струю антисептика на человека. Кроме того, он способен собирать информацию и отправлять ее на пульт дежурному при помощи встроенных камер.

Вот как выглядит обработка офисного помещения.

На опубликованных кадрах видно, как робот на колесиках медленно передвигается по помещению, пока специальный распылитель на его голове выпускает дезинфицирующий спрей.

По словам разработчиков, один такой робот может обслуживать целый больничный этаж.

Многие из тех, кто ушел на вынужденную самоизоляцию часто проводят время в одиночестве. С другими людьми они могут общаться только по видеосвязи. Это может привести к серьезным расстройствам, потому что есть у человека есть потребность не только в общении, но и в физическом присутствии собеседника.

Для этой цели компания Unirobоt предложила воспользоваться их андроидом Unibо.

Источник фото: Youtube.com

Система андроида настроена таким образом, что он способен обучаться. После достаточного общения может определять эмоции своего хозяина и понимать, когда его можно трогать, а когда не стоит.