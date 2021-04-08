Японские медики первые в мире пересадили легкие пациентке, переболевшей COVID-19

В Японии врачи больницы Киотского университета провели первую в мире операцию по пересадке части легких пациентке, которая пострадала от осложнений после пневмонии, вызванной COVID-19. Донорами стали ее муж и сын. Об этом сообщил телеканал NHK.

Сейчас женщина после 11-часовой операции находится в реанимации. Врачи пока не дают прогнозов. Но если она пойдет на поправку, то сможет вернуться к нормальной жизни уже через три месяца.

После осложнения от ковида восстановление поврежденных фиброзом легких было невозможным. Тогда муж и сын пациентки решили стать донорами. После операции они находятся в нормальном состоянии.

Сами японские медики утверждают, что провели трансплантацию легочных тканей пациентке, переболевшей ковидом, впервые в мире.

Накануне врачи из Сергиева Посада приняли роды у беременной женщины с коронавирусом, раком и пневмонией. Ее вылечили от COVID-19, но впереди у 28-летней девушки длительная борьба с острым лейкозом. Благодаря профессиональным действиям подмосковных врачей у супругов родилась девочка. Сейчас ребенка отправили на выхаживание. Младенец чувствует себя удовлетворительно.