Японские коммунисты захотели «вернуть» все Курильские острова

Собеседник издания отметил, что Сан-Францисский мирный договор «несправедлив». Согласно подписанному после Второй Мировой войны документу, Япония полностью отказалась от претензий на Курильские острова. «Необходимо исправить эту несправедливость и аннулировать мирный договор, в котором признается отказ от архипелага (Курильского архипелага — прим. ред.)», — приводит издание слова Сии.

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Токио претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на документ о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана в случае заключения мирного договора. Об Итурупе и Хабомай речи в декларации не идет. Мирный договор не заключен до сих пор — власти России и Японии сейчас ведут переговоры по этому поводу.