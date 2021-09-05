Японские читатели потребовали, чтобы Путин вернул подаренную акиту

Жители Японии поспорили из-за публикации телерадиокомпании NHK о торжественных мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны на Курилах. Некоторых из них это настолько возмутило, что они заявили, что президент России должен вернуть им подаренную собаку акита-ину.

Щенка этой породы Владимиру Путину еще в 2012 году подарил губернатор префектуры Акита Норихисы Сатакэ. Собаку назвали Юмэ. Но спустя девять лет японцы вспомнили об этом подарке и им показалось уместным требовать, чтобы президент вернул ее из-за их недовольства торжествами на островах. Южные Курилы, как известно, в Японии считают своими «северными территориями».

Автор публикации на сайте NHK указал на «жесткую позицию России по территориальной проблеме». По его мнению, напоминанием об этом как раз стали шествия, которые прошли в регионе, сообщило РИА «Новости».

Читатели в комментариях к статье заявили, что Россия таким образом издевается над Японией. По мнению некоторых пользователей, МИД Японии должен на официальном уровне выступить против таких мероприятий в России.

Один из участников обсуждения напомнил, что Япония полностью капитулировала перед СССР, поэтому, по его словам, непонятно, «чего теперь пыжиться». Но его точку зрения не поддержали, зато вспомнили о российских фигуристках, которые увлекались японской культурой, а также о собаке Путина.

«Пусть Путин вернет нам свою собаку акита-ину!» — написал один из комментаторов.