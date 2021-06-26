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    26 июня 2021, 02:21

    Японские биологи разработали первую съедобную вакцину от холеры

    Дарья Бунякова

    Молекулярные биологи из Японии создали съедобную вакцину от холеры. Для этого они взяли зерна генно-модифицированного риса. Безопасность нового препарата уже успешно проверили на добровольцах.

    Японские биологи разработали первую съедобную вакцину от холеры

    О создании съедобной вакцины сообщила пресс-служба университета Токио со ссылкой на журнал Lancet Microbe.

    «Результаты наших первых опытов заставили меня очень оптимистично смотреть на будущее нашей вакцины. Иммунитет добровольцев реагировал и на небольшие, и на средние, и на большие дозы вакцины, каждый раз при этом повышая силу своей реакции на белки холерного вибриона», — отметил профессор вуза Хироси Киено.

    Разработанный препарат не требует особенных условий хранения. Вакцина представляет собой порошок, сделанный из перемолотых зерен ГМО-риса. В геном зерна биологи встроили часть ДНК холерного вибриона. В итоге ученые получили препарат, заставляющий организм вырабатывать большое число антител.

    В испытаниях вакцины участвовали 60 добровольцев. половине из которых дали раствор рисовой муки с солью. Остальные принимали реальную вакцину. Теперь биологи намерены приступить к следующим фазам исследований.