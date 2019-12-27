Японская туристка возмутилась из-за приветствия жителей Курил

Туристку из Японии Айко Ясуда, которая приехала на курильский остров Итуруп, возмутило приветствие местных жителей. 80-летней гостье сказали: «Добро пожаловать на наш остров». Ясуда в детстве жила на Итурупе.

Как сообщило издание Yomiuri, женщина считает Итуруп своей родиной, поэтому ей было неприятно слышать слова про «наш остров». Кроме того, Ясуда всегда возмущалась, когда ее сограждане говорили, что на Курилах живут прекрасные люди. Как пишет издание, после таких заявлений у пенсионерки «в сердце вновь и вновь закипало неприятное чувство».

Сама Ясуда рассказала Yomiuri, что не понимает, почему японские власти разрешили турпоездки на Курилы. По ее мнению, такое решение никак не связано с возможным возвратом островов. Она хотела бы, чтобы граждане Японии ездили на Курилы, зная, что острова реально могут стать частью их страны.

Токио претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на документ о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана в случае заключения мирного договора. Договора нет до сих пор — российские и японские власти ведут по этому поводу переговоры. Ранее лидер Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии заявил, что все острова Курильского архипелага — это территория Японии.