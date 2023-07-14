Мир 14 июля 2023, 04:53 Японская ракета-носитель взорвалась во время испытаний NVSlive: японская ракета-носитель Epsilon S взорвалась в ходе испытаний двигателя Википедия

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Небольшая ракета-носитель Epsilon S, которую разработало Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), взорвалась при испытании двигателя второй ступени. Трансляцию с полетом провели на канале NVSlive в Youtube.

Взрыв аппарата прогремел примерно через 60 секунд после начала испытательного процесса. К нему оперативно направили пожарные службы. Как сообщили журналисты, пострадавших в результате происшествия нет.

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Ранее стало известно, что ракета-носитель Falcon 9 взлетела на орбиту с новой партией из 22 мини-спутников. Все устройства рассчитаны на пополнение орбитальной группировки интернет-покрытия системы Starlink.

Это оказался 88-й по счету пуск интернет-спутников в рамках проекта с мая 2019 года. Falcon 9 запустили с 40-го стартового комплекса базы Космических сил США во Флориде.