Японская принцесса Юрико Микаса выписалась из больницы в Токио

Член императорского дома Японии принцесса Юрико Микаса выписалась из больницы в Токио. Там она проходила лечение аритмии сердца, написал Kyodo.

Согласно информации журналистов, 97-летнюю женщину госпитализировали в понедельник, 1 марта. Специалисты поставили ей диагноз «пароксизмальная фибрилляция предсердий». Сообщалось, что принцесса пробудет в медицинском учреждении неделю, рассказал сайт RT.

Состояние Микаса улучшилось раньше ожидаемого и не вызывает тревоги. Осенью минувшего года она уже попадала в больницу с пневмонией и проблемами с сердцем.