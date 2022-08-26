Японская оппозиция выступила против проведения государственных похорон Абэ

Японская оппозиция выступила против проведения государственных похорон бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, убитого в июле. Об этом заявил лидер главной в стране оппозиционной Конституционно-демократической партии Кэнта Идзуми, передал ТАСС.

«Нет никаких правовых оснований или критериев для проведения государственных похорон, и мы не можем это принять. Решение кабинета министров должно быть отозвано, а характер церемонии пересмотрен», — заявил он на пресс-конференции в Токио.

По его словам, один только факт, что для Абэ проведут государственные похороны, — это большая проблема, чем траты бюджета на это. А между тем власти Японии утвердили бюджет на похороны Абэ в объеме 250 миллионов иен (около 1,8 миллиона долларов). Ожидаемое количество людей на церемонии — шесть тысяч человек.

Синдзо Абэ погиб 8 июля на 68-м году жизни. Во время мероприятия на улице в городе Нара в него дважды выстрелил бывший моряк сил самообороны Японии.