Японская оппозиция предложила задействовать атомные подлодки

Лидер японской оппозиционной Народно-демократической партии Юитиро Тамаки заявил о необходимости рассмотреть возможность использования страной атомных подводных лодок. Слова политика прозвучали в ходе предвыборных дебатов на телеканале Fuji.

«Необходимо тщательно рассмотреть [такой вариант]. С точки зрения возможностей нанесения ответного удара необходимы разведка и наблюдение. Это не только атомные подлодки, но и беспилотники и спутники. Иными словами, нам необходимо рассмотреть возможность применения новых технологий», — сказал Тамаки.

Политик считает, что атомные подлодки могли бы стать «эффективным средством сдерживания» в условиях возрастающей напряженности в регионе. Тамаки поддержал лидер оппозиционного Общества возрождения Японии Мацуи Итиро.

В свою очередь премьер-министр страны и глава правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисида подчеркнул, что наличие атомных подлодок может противоречить принятой в стране политике трех неядерных принципов. В рамках этой политики Япония отказывается от производства, применения и завоза в страну ядерного оружия.

10 июля в Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламентаю Там заседают 245 депутатов. Сейчас большинство у ЛДП и ее партнера по коалиции — партии «Комэйто».