Японская красавица-байкерша оказалась 50-летним мужчиной

Тысячи фанатов японской байкерши были удивлены, когда узнали, что все это время за внешностью миловидной девушки скрывался 50-летний мужчина. Обман десятилетия подписчики разгадали с помощью бокового зеркала мотоцикла.

На Тwittеr-аккаунт azusagakuyuki, который ведется с января 2019 года, подписаны более 18 тысяч человек. На нем молодая девушка-гонщица выкладывала фото о своей мотожизни. Поклонники постоянно одаривали ее комплиментами, мечтали с ней познакомиться. Однако в 2021 году этому пришел конец. Одному из подписчиков удалось разоблачить автора аккаунта.

В одном из фото в отражении бокового зеркала мотоцикла была не та девушка, которой восхищались. Там был 50-летний мужчина с длинными рыжими волосами, написало издание Mothership.

Все это время аккаунт вел японец Сойя, живущий в префектуре Ибараки. В девушку он превращался благодаря фильтрам приложения для телефона FaceApp. За обман своих подписчиков, как сказал он изданию, ему не стыдно. Он отметил, что в социальных сетях никто не будет смотреть на 50-летнего мужчину, а он лишь хотел заинтересовать больше людей мотокультурой. К сожалению, как он отметил, привлечь внимание он смог только с помощью внешности молодой девушки.