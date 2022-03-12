Японская косметическая компания Kao ограничила поставки в РФ

Японская косметическая и химическая компания Kao решила ограничить поставки своей продукции в Россию на фоне ситуации на Украине. Об этом написала газета Nikkei.

Решение принято «в связи с продолжающимися сбоями в логистике, а также невозможностью организовать способы оплаты», пояснили в компании. На российский рынок продолжат поставлять только продукцию для гигиены женщин и детей. Помимо этого, Kao остановит маркетинговую деятельность в РФ.

Информации о возможных сроках возобновления поставок нет.

Као производит косметические, пищевые товары, средства для стирки. Основные бренды — Merries, Attack, Bioré, MegRhythm, Laurier, John Frieda.

Накануне о приостановке поставок продукции в Россию также объявила японская косметическая компания Shiseido, написал ТАСС. Компания приостановит новые инвестиции на российском рынке.

Прекратить инвестиции в рекламу на территории России решила и американская компания Colgate-Palmolive. В стране будут продавать только самые важные для здоровья и повседневной гигиены товары.

Зарубежные компании массово приостанавливают работу в РФ на фоне российской спецоперации на Украине и связанных с этим западных санкций.