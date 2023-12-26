Мир 26 декабря 2023, 17:57 Японская компания отозвала всех своих сотрудников с «Арктик СПГ 2» Sankei: Mitsui отозвала сотрудников с «Арктик СПГ 2» American Public Power Association / Unsplash

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Японская компания Mitsui & Co отозвала своих сотрудников с проекта «Арктик СПГ-2» по разработке сжиженного природного газа, сообщила газета Sankei со ссылкой на источники. Отмечается, что целью стала защита работников от американских санкций.

Источники издания пояснили, что перспективы проекта после введения ограничений были неясными. Журналисты предположили, что из-за санкций Япония и другие страны пересмотрят планы закупок СПГ.

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ООО «Арктик СПГ 2» — дочерняя компания «Новатэка» — попала в список американских санкций в конце осени. Mitsui — совладелец проекта «Арктик СПГ-2», который должны запустить в конце 2023 — начале 2024 года.

После объявления Минфина США о санкциях «Новатэк» предупредил партнеров о возникновении форс-мажорных обстоятельств в отношении будущих поставок с «Арктик СПГ 2». Через несколько дней зарубежные инвесторы, в том числе французская компания TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, сообщили о выходе из проекта.