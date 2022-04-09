Японская компания Kyushu Electric Power отказалась от российского угля

Японская энергетическая компания Kyushu Electric Power в 2022 году не станет закупать уголь в России. Решение было принято на фоне усиления международных санкций в отношении РФ в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным телеканала, в 2021 году компания закупила в России порядка 7% от общего объема необходимого для работы электростанций угля.

Компания не имеет долгосрочных контрактов на поставки угля с компаниями из России. Новых краткосрочных договоров с начала спецоперации на Украине не заключалось.

По мнению телеканала, компания сумела найти альтернативный российскому источник поставок. Негативного влияния на ее работу не ожидается.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство намерено снижать объемы импорта угля из РФ, а в дальнейшем ввести полное эмбарго на его поставки.

Ранее японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда сообщил, что страна намерена постепенно снижать объем импорта угля из России. В 2021 году на Россию пришлось порядка 11% всего угля, закупаемого Японией за рубежом.