Японская компания Komatsu возобновила поставки строительной техники на Украину

Японская компания Komatsu возобновила поставки строительной техники и оборудования на Украину. Она является крупнейшим производителем в своей стране и второй по размеру в мире.

«Komatsu снова поставляет запчасти для строительной и горнодобывающей техники украинским клиентам, которые ранее были приостановлены», — привела японская деловая газета Nikkei слова президента компании.

Японский производитель решил снова поставлять технику в те районы страны, которые руководство компании считает безопасными. В частности, речь идет о Киеве и Западной Украине. В восточную часть Komatsu решила пока свою технику не поставлять.

В начале марта крупнейший японский производитель строительной техники объявил о приостановке поставок в Россию. Причиной компания назвала нарушение логистических цепочек из-за ситуации на Украине. Завод Komatsu находится в Ярославле. Главным конкурентом компании является Caterpillar. Производитель тоже остановил свою работу в России, но окончательно из страны уходить не собирается.