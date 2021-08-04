Японская художница делает сувениры из секретов других людей

Японская художница Рибека Кимура придумала необычный способ заработка. Девушка собирает секреты других людей, а после покрывает их бетоном и продает, рассказал «Ридус» со ссылкой на Soranews24.

Художница путешествует по городу с большим черным ящиком за спиной. В этот ящик любой желающий может положить записку, на которой напишет свой секрет. После этого художница заливает записки бетоном, делая необычные сувениры, и продает их.

Все записки анонимны, поэтому даже если покупатель решит сломать бетонный блок, он не узнает, чей секрет ему попался.

Сувениры художницы обрели большую популярность из-за психологического эффекта — люди, которые доверяют ей секреты, чувствуют облегчение, а у покупателей вызывает ажиотаж чувство причастности к чужой тайне.