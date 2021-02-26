Японская чиновница выступила против девичьих фамилий после замужества
Министр Японии по правам женщин Тамайо Марукава оказалась среди 50 консервативных депутатов, призвавших не менять законодательство, запрещающее супругам иметь разные фамилии. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
Супружеским парам в Японии по закону запрещено носить разные фамилии. Гражданский кодекс, который был принят еще в 1896 году, требует, чтобы муж и жена носили одну фамилию — в законе не прописано, чью именно, но в большинстве случаев женщины берут фамилию мужа.
Муракава, которая заняла пост министра по защите прав женщин, заявила, что ее позиция относительно изменения законодательства не повлияет на работу в нынешней должности. Тем не менее она поддержала консервативных депутатов, которые заявили, что разрешение парам носить разные фамилии может навредить семейным традициям. При этом Марукава, которая состоит в браке с депутатом от Либерально-демократической партии (ЛДП) Таку Оцукой, как и многие женщины в Японии, в работе использует свою девичью фамилию, а законную — в официальных документах.