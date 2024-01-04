Мир 04 января 2024, 13:31 Японская авиакомпания оценила убытки после столкновения самолетов в аэропорту Токио Сгоревший в Токио лайнер обойдется авиакомпании Japan Airlines в $100 млн Yue Chenxing / Global Look Press

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Убытки авиаперевозчика Japan Airlines после столкновения принадлежащего ей авиалайнера с самолетом береговой охраны составят 100 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

В компании отметили, что потерю самолета покроет страховая фирма.

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ЧП в аэропорту Ханэда в пригороде Токио произошло 2 января. Самолет Airbus A350 обуглился полностью, уцелели только крылья.

По информации источника, это первый случай, когда лайнер такого типа выгорел после авиакатастрофы. При создании модели задействовали современные материалы, в частности пластик, который усилили специальным углеродным волокном.

В момент столкновения самолетов на борту Airbus A350 были 379 человек, все они успели своевременно покинуть салон. Из второго лайнера погибли пять из шести находившихся на борту.

Следствие пришло к выводу, что самолет береговой охраны Японии использовал посадочную полосу без разрешения со стороны диспетчера.