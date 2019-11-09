Японок возмутил запрет на очки на работе

В некоторых японских компаниях работодатели запретили женщинам носить на работе очки. Эта новость дала старт новой кампании и сделала популярным хэштег «Очки запрещены».

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Как стало известно The Washington Post, в соцсетях японки работающие в разных отраслях, рассказывают о своих историях.

Например, портье отеля пожаловалась, что ей запрещено носить очки на работе. У медсестры в клинике из-за долгой работы перед монитором появилась сухость глаз, но пользоваться очками ей запретили. Ее работодатель требует, чтобы у сотрудниц всегда был макияж, и они не поправлялись.

Некоторые авиакомпании из соображений безопасности также запретили стюардессам пользоваться очками. В ресторанах считают, что традиционные наряды официанток совершенно не сочетаются с очками.

Судя по проведенному японскими СМИ опросу, по мнению начальства, они придают женщинам отстраненный вид, скрывают макияж или просто не нравятся боссу. Официальных запретов, основанных на корпоративной этике, нет, но табу на очки явно стало социально приемлемой практикой.

Японки не на шутку рассердились, тем более, что еще свежа память о скандале, спровоцировавшему появление движения #KuToo. Его название обыгрывает японские слова kutsu (обувь), kutsuu (боль) и движение #MeToo».

Оно появилось после массовых сообщений о требованиях работодателей носить на работе туфли на высоких каблуках.