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    05 февраля 2021, 13:25

    Японку выгнали из школы за свидания

    Дарья Морозова

    Девушка из Японии подала в суд на школу, в которой училась. Во время учебы ее отстранили от занятий из-за нарушения запрета на свидания. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    В школе она познакомилась с молодым человеком и у них завязались отношения. Руководство школы подняло скандал. Девушке пришлось уйти, так как ей угрожали, что не выдадут аттестат.

    В суде девушка обвинила сотрудников школы во вторжении в ее личную жизнь. Дело в том, что ее расспрашивали, был ли у них с партнером сексуальный контакт на свиданиях.