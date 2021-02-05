Японку выгнали из школы за свидания
Девушка из Японии подала в суд на школу, в которой училась. Во время учебы ее отстранили от занятий из-за нарушения запрета на свидания. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
В школе она познакомилась с молодым человеком и у них завязались отношения. Руководство школы подняло скандал. Девушке пришлось уйти, так как ей угрожали, что не выдадут аттестат.
В суде девушка обвинила сотрудников школы во вторжении в ее личную жизнь. Дело в том, что ее расспрашивали, был ли у них с партнером сексуальный контакт на свиданиях.