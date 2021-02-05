Японку выгнали из школы за свидания

В школе она познакомилась с молодым человеком и у них завязались отношения. Руководство школы подняло скандал. Девушке пришлось уйти, так как ей угрожали, что не выдадут аттестат.

В суде девушка обвинила сотрудников школы во вторжении в ее личную жизнь. Дело в том, что ее расспрашивали, был ли у них с партнером сексуальный контакт на свиданиях.