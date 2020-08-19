Японка затеяла уборку в доме и нашла труп пропавшего брата

В Японии женщина обнаружила во время уборки дома человеческие останки. Не исключено, что кости принадлежат ее исчезнувшему брату. Мужчина пропал пять лет назад.

Две японки и их старший брат Сумио Суенага жили в префектуре Айти, расположенной в центре главного японского острова Хонсю. В 2015 году 66-летний член семьи исчез, сообщил телеканал SoraNews24.

В полицию о пропаже родственника сестры не заявляли около года, надеясь, что брат вернется. А в его комнате вещи оставались нетронутыми вплоть до лета 2020-го. В итоге одна из сестер Суенаги решила занять комнату мужчины и перед переездом навести в ней порядок. Но вместо уборки ей пришлось звонить правоохранителям.

«Кажется, я нашла то, что является человеческими костями», — сообщила она.

Прибывшие на место происшествия полицейские подтвердили, что женщина обнаружила скелет человека. По версии следователей, останки принадлежат Сумио Суенаге. Начато расследование.

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