Японка выпала из вертолета и умерла во время эвакуации из-за тайфуна

В Японии 70-летняя жительница города Иваки выпала из вертолета спасательных служб во время эвакуации из-за тайфуна. По информации СМИ, она погибла.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ, женщина выпала из вертолета, когда тот находился на 40-метровой высоте. Ее подобрали и доставили в больницу в состоянии «остановки сердца и легких», так в Японии называют клиническую смерть, которую могут диагностировать только врачи.

Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию в субботу. По последним данным, погибли 19 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, больше 100 человек пострадали.

Число погибших из-за тайфуна в Японии достигло 19 человек Подробнее

В поисково-спасательных операциях задействованы 27 тысяч человек. Пропавших ищут в центральной, восточной и северо-восточной частях Японии. Местные жители ждут помощи на крышах своих домов, откуда их эвакуируют вертолетами.

Накануне власти Японии рекомендовали эвакуироваться более шести миллионам жителей острова Хонсю. В то же время там отменено большинство поездов, не работают аэропорты. Местные власти обещают нормализовать работу инфраструктуры в течение воскресенья.