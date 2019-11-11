Японка смогла вручную разделить яблоко на 2 части

Пользователи соцсетей обсуждают ролик, где девушка смогла сделать, как всем казалось, невероятное. Она голыми руками разделила напополам огромное яблоко.

Видео опубликовано в Тwittеr. На кадрах видно, как японка нажимает на фрукт двумя ладонями в течение десяти минут. Сначала яблоко треснуло, а потом девушке удалось разделить его на две ровные половины.

Эта запись уже набрала более 230 тысяч лайков и 52,5 тысячи ретвитов. Пользователи не устают оставлять под видео восторженные комментарии. «Потрясно! Люблю такое соединение силы разума и физической силы», — написал один из них.

Некоторые признались, что даже и не думали раньше, что яблоко вручную можно разделить. Часть комментаторов попыталась повторить трюк, но ни у кого это не получилось. Позже автор ролика написала, что очень рада такому успеху. По ее словам, на ее телефон теперь приходит тысяча уведомлений. Она рассказала, что после съемок съела фрукт. Кроме того, японка в шутку назвала себя «гориллой» из-за сильных рук.