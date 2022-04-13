Японист Кистанов назвал высокой вероятность вступления Японии в оборонный альянс AUKUS

Япония может присоединиться к оборонному альянсу AUKUS, поскольку является опорой для США и заинтересована в сдерживании Китая. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Сдерживание Китая — основная цель альянса, в который входят США, Австралия и Великобритания. Япония с самого начала выступала за создание альянса, что усложнило ее отношения с Китаем. Сейчас власти Японии беспокоит сближение Китая с Россией.

Кроме того, альянс заинтересован в партнерстве с Японией, поскольку она всегда была военной и политической опорой для США в Азии, добавил Кистанов.