Японист Александр Панов объяснил санкции Японии против России

Бывший посол России в Японии Александр Панов рассказал, что с чем связаны санкции Японии против России. Спецоперация на Украине тут не причем, уточнил он. Об этом сообщила НСН.

По его словам, отношения между странами уже долгое время были не самыми благополучными. Новые санкции связаны с тем, что переговоры по мирному договору между ними приостановились на долгое время.

«Переговоры по мирному договору два года практически не велись. Япония выступила солидарно с Западом», — заключил Панов.