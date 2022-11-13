Мир 13 ноября 2022, 09:26 Японию заподозрили в подготовке к войне с Китаем Bloomberg сообщил о подготовке Японии к возможной войне с Китаем Википедия

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Власти Японии усиливают военное сотрудничество с США и наращивают свой потенциал в вооружении, готовясь к вероятному боестолкновению с Китаем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Тихая революция проходит в Японии из-за угрозы китайской агрессии. Государственное управление подталкивает нацию к войне», — отметили в материале.

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Журналист Хал Брэндс отметил, что революционные настроения уже назревают в японском обществе. По его мнению, в случае обострения ситуации с Тайванем Японии пришлось бы противостоять Китаю вместе с США.

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Брэндс напомнил, что премьер Японии Фумио Кисида не исключал повторения судьбы Украины в Восточной Азии. Кроме того, ситуацию в регионе эскалируют запуски ракет со стороны КНДР.

Японские власти созвали экстренное заседание Совбеза после очередных испытаний ракет КНДР. Северная Корея 2 ноября провела пуски боеголовок в направлении Японского моря, воздушную тревогу объявляли на острове Уллындо.