24 апреля 2023, 08:22
Японию возмутило признание «Союза жителей Тисима и Хабомаи» нежелательной НПО в России
Япония заявила протест на признание «Союза жителей Тисима и Хабомаи» нежелательной НПО
Власти Японии выразили протест России после решения Генеральной прокуратуры о признании нежелательной организацией НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». Об этом на пресс-конференции в Токио сказал генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно, его слова привело РИА «Новости».
Во время своего выступления он уточнил, что НПО является общественной организацией бывших жителей Южных Курил и их потомков, которые настаивают на подписании мирного договора между Россией и Японией.
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«Те тезисы, на которых настаивает Россия, не соответствуют реальному положению дел и являются односторонними. Бывшие жители северных островов мечтают о разрешении территориального вопроса между странами. Мы заявили российской стороне о своем протесте», — сказал он.
В пятницу Генпрокуратура России признала деятельность НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной. Ведомство подчеркнуло, что работа организации представляет собой угрозу безопасности России, будучи направленной на нарушение территориальной целостности страны.
Ранее власти Японии назвали Южные Курилы территорией, незаконно оккупированной Россией.
Япония
Россия
Курильские острова
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