Мир 24 апреля 2023, 08:22 Японию возмутило признание «Союза жителей Тисима и Хабомаи» нежелательной НПО в России Япония заявила протест на признание «Союза жителей Тисима и Хабомаи» нежелательной НПО РИА «Новости»

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Власти Японии выразили протест России после решения Генеральной прокуратуры о признании нежелательной организацией НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». Об этом на пресс-конференции в Токио сказал генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно, его слова привело РИА «Новости».

Во время своего выступления он уточнил, что НПО является общественной организацией бывших жителей Южных Курил и их потомков, которые настаивают на подписании мирного договора между Россией и Японией.

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«Те тезисы, на которых настаивает Россия, не соответствуют реальному положению дел и являются односторонними. Бывшие жители северных островов мечтают о разрешении территориального вопроса между странами. Мы заявили российской стороне о своем протесте», — сказал он.

В пятницу Генпрокуратура России признала деятельность НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной. Ведомство подчеркнуло, что работа организации представляет собой угрозу безопасности России, будучи направленной на нарушение территориальной целостности страны.

Ранее власти Японии назвали Южные Курилы территорией, незаконно оккупированной Россией.