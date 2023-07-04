Мир 04 июля 2023, 15:18 Японию призвали выучить, что Итуруп принадлежит России Представитель МИД Захарова призвала Японию выучить, что остров Итуруп принадлежит России РИА «Новости»

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Японским властям необходимо запомнить, что остров Итуруп является частью России. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило протест российским властям. Причиной стал визит на Итуруп заместителя председателя Правительства РФ, полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

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«Остров наш. Пора выучить», — прокомментировала реакцию японских властей Захарова.

После окончания Второй мировой войны южная часть Курил, в том числе Итуруп, Кунашир и Шикотан, вошла в состав СССР. Япония пытается оспорить российскую принадлежность островов.

МИД РФ неоднократно отмечал, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению, поскольку оформлен верно с международной правовой точки зрения.

Ранее китайские власти впервые за 60 лет изменили позицию по Курилам. Это произошло после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в конце марта 2023 года.