04 июля 2023, 15:18
Японию призвали выучить, что Итуруп принадлежит России
Представитель МИД Захарова призвала Японию выучить, что остров Итуруп принадлежит России
Японским властям необходимо запомнить, что остров Итуруп является частью России. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Правительство Японии по дипломатическим каналам выразило протест российским властям. Причиной стал визит на Итуруп заместителя председателя Правительства РФ, полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
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«Остров наш. Пора выучить», — прокомментировала реакцию японских властей Захарова.
После окончания Второй мировой войны южная часть Курил, в том числе Итуруп, Кунашир и Шикотан, вошла в состав СССР. Япония пытается оспорить российскую принадлежность островов.
МИД РФ неоднократно отмечал, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению, поскольку оформлен верно с международной правовой точки зрения.
Ранее китайские власти впервые за 60 лет изменили позицию по Курилам. Это произошло после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву в конце марта 2023 года.
Мария Захарова
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