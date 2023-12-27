Мир

27 декабря 2023, 13:29

Японию предупредили о последствиях попадания ракет для Patriot на Украину

Захарова: передача ракет для Patriot ВСУ через США угрожает безопасности

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Если японские ракеты для систем Patriot, которые решили передать Соединенным Штатам, в итоге попадут к ВСУ, российско-японские отношения сильно пострадают, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, экспорт летательных вооружений также повлечет «осязаемые негативные последствия» для глобальной и региональной безопасности.

Захарова отметила, что боеприпасы могут передать на Украину по «уже отработанной схеме».

«В случае попадания японских ракет в руки ВСУ такие действия будут рассматриваться как однозначно враждебные в отношении России и повлекут самые серьезные последствия для Японии в контексте двусторонних связей», — подчеркнула она.

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По мнению дипломата, очевидно, что принятое в данном случае решение «обслуживает интересы американского союзника Токио», при этом Япония переступает через свои принципы и утрачивает контроль над своими вооружениями. А вероятное попадание ракет к украинским войскам только увеличит количество «невинных жертв и злодеяний киевского режима», резюмировала Мария Захарова.

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