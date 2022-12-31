31 декабря 2022, 22:35
Японию обвинили в финансировании СВО
JB Press: Япония поддерживает СВО, покупая российскую продукцию
Япония фактически спонсирует проведение спецоперации на Украине, покупая российскую продукцию, сообщило издание JB Press. Авторы статьи отметили — несмотря на присоединение к санкциям, власти страны продолжают вести активную торговлю с Россией.
С января по ноябрь 2022 года товарооборот между странами практически вышел на прошлогодний уровень. Журналисты напомнили, что объем ввозимой продукции в Японию уже превысил показатели 2021 года.
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«В результате это ничем не отличается от поддержки России. Нельзя отрицать возможности того, что часть денежного оборота уходит на военные расходы», — резюмировали авторы материала.
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Введение антироссийских санкций поддержали не все жители Японии. По мнению ряда экспертов, ограничения и отказ от нефти из России серьезно ударят по экономике страны — она может попасть в зависимость от поставок ближневосточных энергоресурсов.
Япония будет председательствовать в «Большой семерке» в 2023 году. Премьер страны Фумио Кисида заявил, что власти будут продвигать антироссийские санкции в рамках организации.
Япония
Торговля
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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