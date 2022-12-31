Мир 31 декабря 2022, 22:35 Японию обвинили в финансировании СВО JB Press: Япония поддерживает СВО, покупая российскую продукцию Mathieu Turle / Unsplash

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Япония фактически спонсирует проведение спецоперации на Украине, покупая российскую продукцию, сообщило издание JB Press. Авторы статьи отметили — несмотря на присоединение к санкциям, власти страны продолжают вести активную торговлю с Россией.

С января по ноябрь 2022 года товарооборот между странами практически вышел на прошлогодний уровень. Журналисты напомнили, что объем ввозимой продукции в Японию уже превысил показатели 2021 года.

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«В результате это ничем не отличается от поддержки России. Нельзя отрицать возможности того, что часть денежного оборота уходит на военные расходы», — резюмировали авторы материала.

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Введение антироссийских санкций поддержали не все жители Японии. По мнению ряда экспертов, ограничения и отказ от нефти из России серьезно ударят по экономике страны — она может попасть в зависимость от поставок ближневосточных энергоресурсов.

Япония будет председательствовать в «Большой семерке» в 2023 году. Премьер страны Фумио Кисида заявил, что власти будут продвигать антироссийские санкции в рамках организации.