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    30 июня 2021, 09:36

    Японию обеспокоили российские военные на Курилах

    Александр Блинов

    Глава Минобороны Японии Нобуо Киси выразил обеспокоенность из-за активности российских военных на Дальнем Востоке, в том числе на Курильских островах. Об этом сообщило агентство Kyodo.

    Японию обеспокоили российские военные на Курилах

    Силы самообороны Японии должны обеспечивать защиту воздушного пространства на севере страны ввиду активности авиации РФ в прилегающих территориях, заявил Киси в ходе визита на военную базу Титосэ, расположенную на острове Хоккайдо. Он подчеркнул, что Россия активно проводит учения и занимается сбором информации вблизи границы.

    Киси указал на то, что Японии нужно следить за российскими истребителями и разведывательными самолетами, пролетающими над Японским и Охотским морями.

    Глава ведомства отметил, что в конце прошлого года Россия разместила на островах Кунашир и Итуруп зенитно-ракетные системы. Министр поручил приготовиться к отражению любых действий с российской стороны, в том числе в киберпространстве.

    На прошлой неделе Япония выразила России протест из-за учений на Курильских островах. Власти страны выразили обеспокоенность из-за усиления военного присутствия РФ.