Японию обеспокоили российские военные на Курилах

Глава Минобороны Японии Нобуо Киси выразил обеспокоенность из-за активности российских военных на Дальнем Востоке, в том числе на Курильских островах. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Силы самообороны Японии должны обеспечивать защиту воздушного пространства на севере страны ввиду активности авиации РФ в прилегающих территориях, заявил Киси в ходе визита на военную базу Титосэ, расположенную на острове Хоккайдо. Он подчеркнул, что Россия активно проводит учения и занимается сбором информации вблизи границы.

Киси указал на то, что Японии нужно следить за российскими истребителями и разведывательными самолетами, пролетающими над Японским и Охотским морями.

Глава ведомства отметил, что в конце прошлого года Россия разместила на островах Кунашир и Итуруп зенитно-ракетные системы. Министр поручил приготовиться к отражению любых действий с российской стороны, в том числе в киберпространстве.

На прошлой неделе Япония выразила России протест из-за учений на Курильских островах. Власти страны выразили обеспокоенность из-за усиления военного присутствия РФ.