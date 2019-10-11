Японию накроет самым мощным за последние 60 лет тайфуном

Мощный тайфун «Хагибис» надвигается на Японию. По своей силе и вероятному ущербу он может превзойти ураган «Ида», который обрушился на страну в 1958 году. Власти призвали принять меры для защиты населения, а люди уже скупают товары первой необходимости.

Ожидается, что тайфун накроет районы Токай и Канто в непосредственной близости от Токио уже 12 октября. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Главного метеорологического агентства, которого процитировало РИА «Новости».

«Кроме штормового ветра и высоких волн, есть опасность рекордно сильных ливней», — заметил специалист.

Сильный ветер, по прогнозам синоптиков, будет по всей стране. Существует опасность оползней, высоких волн, затоплений и паводков.

Японцев призвали принять меры безопасности, не дожидаясь темноты и следуя указаниям об эвакуации.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, чьи слова привел телеканал NHK, поручил правительству «сделать все для обеспечения безопасности и спокойствия населения».

Абэ указал на необходимость оперативно распространять информацию и доступно рассказывать об изменениях погоды и связанных с этим действиями. Кроме того, подчеркнул премьер, власти совместно с региональными администрациями обязаны принимать «меры предупреждающего характера».

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Тем временем в Токио люди атаковали магазины, скупая товары первой необходимости. Особой популярностью, сообщил ТАСС, пользуются питьевая вода и лапша быстрого приготовления. Приобретают местные жители скотч и плотную изоленту, при помощи которых надеются укрепить стекла в окнах домов.

Тайфун «Хагибис» придет в Японию с юго-запада. По мнению метеорологов, его мощность и масштаб возможного ущерба сравним или даже превзойдет тайфун «Ида». В 1958 году его жертвами стали 1269 человек. Сила ветра в центре урагана достигает 50 метров в секунду, при порывах скорость поднимается 70 метров в секунду.

В стране отменены свыше 800 авиарейсов. В субботу намерены приостановить движение поездов многие железнодорожные компании. Участки автодорог у побережья перекрывают, в школах не будет занятий.