26 января 2023, 10:50
Япония запустила спутник для отслеживания ракетных ударов Северной Кореи
Япония отправила в космос спутник Radar 7 для отслеживания ракетных пусков КНДР
Компания Mitsubishi Heavy Industries из Японии осуществила 26 января с космодрома Танэгасима запуск ракеты-носителя H-2A, которая несла новый разведывательный спутник. Он нужен, в частности, для отслеживания ракетных пусков Северной Кореи. Прямую трансляцию старта корпорация показала на своем сайте.
Изначально планировалось, что запуск пройдет 25 января. Однако его отложили на один день из-за неблагоприятных погодных условий. Дело в том, что в среду в нескольких японских регионах прошел снег, он сопровождался сильным ветром.
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Аппарат Radar 7 станет частью имеющейся группировки, которая состоит из восьми разведывательных спутников. Некоторые — это оптические спутники, передающие изображение поверхности Земли при помощи оптических датчиков, другие являются радиолокационными спутниками, сканирующими планету с помощью радара. Radar 7 должен со временем заменить спутник Radar 5, который начал работать в 2017 году.
Япония начала государственную программу запуска разведывательных спутников еще в 1998 году. Поводом послужил запуск КНДР ракеты Taphodon 1.
«Ее вторая ступень пролетела над северо-восточной частью острова Хонсю и упала в Тихий океан», — отметил ТАСС.
Северная Корея с помощью этой ракеты вывела в космос свой первый искусственный спутник «Кванменсон-1».
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