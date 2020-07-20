Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль». Видео

С космодрома на острове Танэгасима 20 июля 01: 58 утра по местному времени была запущена японская ракета-носитель H-IIA с предназначенным для изучения Марса космическим зондом Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) «Аль-Амаль».

Запуск в прямом эфире транслировала корпорация Mitsubishi Heavy Industries. Издание Аlarabiya уточнило, что запуск зонда дважды откладывался из-за ливневых дождей. Аппарат весит 1360 кг, он был создан при сотрудничестве трех американских университетов, Космического агентства ОАЭ и Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида. Миссия на Марс ОАЭ станет первой в арабском мире.

Ракете предстоит пролететь в космосе почти 500 миллионов км. Зонд достигнет Марса в 2021 году и проведет на его орбите семь месяцев, собирая данные об атмосфере «красной планеты».

«Мы с нетерпением ждем первую передачу с зонда, когда он начнет свое путешествие на „красной планете“. Данные, собранные зондом, позволят сделать открытия, которые принесут благо всему человечеству», — заявил наследный принц Дубая шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

В 2021 году ОАЭ будут отмечать 50-летие создания.