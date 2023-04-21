Мир 21 апреля 2023, 15:26 Япония запретит поставки подержанных автомобилей в Россию Kyodo: Япония приостановит экспорт подержанных авто в Россию при расширении эмбарго G7 Unsplash

Читать 360tv в

Япония приостановит экспорт подержанных автомобилей в Россию, если G7 пересмотрит российские санкций и утвердит почти полное эмбарго на поставку всех товаров. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.

На сегодняшний день Япония в рамках антироссийких санкций приостановила продажу машин стоимостью выше шести миллионов иен. Если «Большая семерка» расширит эмбарго, страна перестанет поставлять и другие машины, в том числе подержанные.

Реклама

«Это окажет влияние на японские компании и региональную экономику», — отметили в публикации.

Также в список могут попасть автомобильные шины, косметика и одежда.

Евросоюз собирается подготовить очередной пакет антироссийских санкций. Эти рестрикции станут уже 11-ми по счету. Ограничения могут коснуться также Турцию, Казахстан и других стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые антироссийские санкции могут спровоцировать рост экономического кризиса во всем мире. Он подчеркнул, что против РФ уже ввели беспрецедентное количество рестрикций. С подобными мерами не сталкивалась еще ни одна страна.