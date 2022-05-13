Япония запретит экспорт 3D-принтеров и еще 13 высокотехнологичных товаров в Россию

Япония с 20 мая вводит запрет на экспорт в Россию высокотехнологиченых товаров. В перечень вошли квантовые компьютеры, электронные микроскопы, 3D-принтеры и другое оборудование.

Полный список товаров, запрещенных к экспорту в РФ, размещен на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

В указе министерства сказано, что запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров вводится в связи с международной ситуацией вокруг Украины.

«Наша страна вносит вклад в международные усилия для мира во всем мире для решения этой проблемы и в соответствии с решением правительства от 10 мая вводит запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. Настоящие меры вступают в силу 20 мая», — отмечается в документе.

В списке запрещенных к экспорту товаров также упоминаются оборудование для производства органических светодиодов и для изготовления микроэлектромеханических систем, катализаторы для нефтепереработки, имеющие доступ к квантовым технологиям устройства, полупроводниковые и электропроводящие полимеры. Кроме того, под запрет попали охлаждающее оборудование, способное работать при экстремально низких температурах, их компоненты и другое оборудование.

Япония 10 мая ввела новые санкции против 140 человек из России, ДНР и ЛНР. Среди них значатся российский премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель секретаря российского Совбеза Рашид Нургалиев. Также ограничения коснулись 71 российскую компанию.