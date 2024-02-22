Мир 22 февраля 2024, 11:08 Япония запретила экспортировать в Россию станки с ЧПУ Япония добавила станки с ЧПУ в список запрещенных к поставкам в Россию товаров Freepik

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Японские власти запретили ввозить в Россию еще пять категорий оборудования, в том числе обрабатывающие центры, токарные и фрезерные станки с ЧПУ. Об этом сообщила пресс-служба японского министерства экономики, торговли и промышленности.

В список входит оборудование и станки для разработки и производства электронных деталей для интегральных схем и транзисторов, раций и камер.

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В ведомстве добавили, что на такой шаг страна пошла после анализа деталей, «использовавшихся в российском оружии». Японское министерство призвало с осторожностью передавать станки с ЧПУ в третьи страны, чтобы оборудование не попало на территорию России.

Ранее Япония предложила России заключить мирный договор, но отказалась снять антироссийские санкции. Премьер-министр Фумио Кисида объявил, что страна продолжит поддерживать Украину и не станет отменять введенные против российской стороны ограничения.